Офицер полиции на BMW разнес магазин и скрылся с места ДТП. Видео

Вечером в пятницу, 2 ноября, водитель автомобиля BMW X5 врезался в магазин и скрылся с места аварии. Инцидент запечатлела камера наблюдения.

По данным СМИ, ДТП произошло на улице Гастелло в Бийске. Сотрудники правоохранительных органов через некоторое время обнаружили машину нарушителя и задержали мужчину, находившегося за рулем.

Как сообщается, водитель оказался капитаном полиции Юрием Ш. – начальником одного из местных структурных подразделений органов внутренних дел.

Отмечается, что задержанный "имел признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования отказался".

В результате произошедшего никто не пострадал, магазину нанесен существенный ущерб.