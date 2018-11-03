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3 ноября 201823:00 Кирилл Бортников

Российский авиадвигатель пятого поколения успешно сертифицирован

Состоялась успешная сертификация Росавиацией российского авиадвигателя нового поколения. ПД-14 — это первый принципиально новый двигатель для гражданских самолетов, созданный в стране с 80-х годов.

Десятки, а то и сотни проверок: как покажет себя двигатель во время взлета, многочасового полета, посадки. В ходе сертификации перспективный двигатель ПД-14 проходил и специальные испытания — по забросу льда — забрасывали в работающий двигатель даже птицу. И такую проверку на прочность ПД-14, разумеется, прошел.

Такие двигатели в Перми создают чуть ли не в стерильных условиях. Здесь нет места грязи и пыли. Каждый — обязательно в белоснежном халате. И вместо пуговиц – лямки, чтобы во время сборки в авиадвигатель не попали посторонние предметы. За сборку одного ПД-14 отвечают порядка 50 человек.

Двигатель пятого поколения — это первый полностью отечественный двигатель такого класса, разработанный за последние 30 лет. Он будет поднимать в небо первый российский магистральный самолет МС-21. Надежный, малошумный, экономичный.

"Потребление топлива этим двигателем будет снижено на 10-15% по сравнению с тем, который сейчас стоит на крыле экспериментального самолета", — рассказал Олег Евтушенко, исполнительный директор «Ростеха».

"За каждый грамм боремся, чтобы снизить вес авиационного мотора", — отметил Иван Богданов, начальник цеха сборки. ПД-14 легче зарубежных аналогов почти на полтонны. Примерно столько, кстати, в 30-е годы весил первый пермский серийный авиадвигатель АШ-62.

Уже в военные годы Пермь выпускала двигатели для бомбардировщиков Ту-2, Ту-4. Но к концу 40-х возможности поршневых моторов оказались полностью исчерпаны — стартовала разработка газотурбинных моторов, предшественников нынешних двигателей гражданской и военной авиации.

Несмотря на то что двигатель Д-30Ф6 уже не выпускают, по многим характеристикам он по-прежнему остается одним из лучших в своей серии. Таким двигателем был оснащен МиГ-31 — самый высотный и скоростной боевой самолет в мире. Этому МиГу ВКС России даже присвоили имя создателя уникального турбореактивного двухконтурного двигателя Павла Соловьева. Его же инициалы — в названии одной из последних разработок — двигатель ПС-90А: такие установлены даже на борту номер один, на котором летает президент.

Теперь большую ставку делают и на ПД-14. Двигатели прошли сертификацию в России, но заявку уже отправили и в Европейское агентство авиационной безопасности.

"Получив этот сертификат, мы имеем возможность поставлять этот двигатель в составе самолета в другие страны", — отметил Сергей Попов, управляющий директор АО "ОДК-Пермские моторы".

При этом конструкторы смотрят и на перспективу: уже сегодня началась разработка ПД-35 — двигателя большой тяги для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов .

"Создание этого продукта позволит нам не только быть независимыми от западных корпораций. Не менее важно, что такой высокотехнологичный проект даст возможность возродить нашу конструкторскую технологическую школу, поднять ее на следящую ступень", — уверен директор по инфраструктуре "ОДК-Пермские моторы" Николай Андреев.

В планах — начать серийный выпуск ПД-35 уже через десять лет. И сегодня для этого проектируется новая испытательная станция, на базе которой будет проходит проверка и уже существующего российского двигателя ПД-14.

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