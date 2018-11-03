В ЕС назвали необоснованными антиукраинские санкции России

Представительство ЕС в Киеве выступило против санкций, введенных Россией против 322 физических и 68 юридических лиц на Украине. Европейские дипломаты считают, что "необоснованное" решение российских властей может "обострить ситуацию" и замедлить "восстановление территориальной целостности Украины", пишет РИА Новости.

Правительство России опубликовало список ограничительных мер в четверг, выполняя соответствующий указ президента России Владимира Путина. Постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Российские санкции не позволят украинским гражданам и компаниям выводить капитал, ценные бумаги, средства и имущество будет заблокировано.

Руководство России отметило, что санкции приняты в ответ на майские решения украинских властей, расширившие санкции против российских юридических и физических лиц.