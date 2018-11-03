Лионель Месси может сыграть с "Интером"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, сломавший руку две недели назад, может выйти на поле уже во вторник. Аргентинский нападающий отправится в Милан на матч Лиги чемпионов с итальянским "Интером".

Месси, пропустивший предыдущий матч с миланцами, может вернуться на поле. Все зависит от решения медицинского штаба, которое будет принято в день встречи. Скорее всего, Лионель вернется в общую группу, но тренерский штаб побережет своего лидера.

20 октября Лионель Месси неудачно упал на руку в игре с "Севильей" и был заменен. У аргентинца был диагностирован перелом лучевой кости. Через десять дней после травмы Месси приступил к индивидуальным тренировкам.