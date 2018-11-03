Петербуржец на глазах коммунальщиков провалился в яму с кипятком

Ожоги 80 процентов тела получил 23-летний житель Санкт-Петербурга, по пути домой угодивший в яму с кипятком на проезжей части. Очевидцы сняли на видео последствия коммунальной аварии.

Трубу в ночь на субботу прорвало у дома №77 по Октябрьской улице, где уже вели работы коммунальщики. Кипяток разлился по асфальту, а ближайшие улицы накрыла паровая завеса. В обслуживающем теплосети района Колпино ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" "Фонтанке" сообщили, что все заграждения и предупреждающие знаки на месте ремонта были установлены за несколько минут до печального инцидента, а сам он стал следствием принятого молодым человеком на грудь алкоголя.

Очевидцы утверждают, что возвращавшийся из кинотеатра в компании приятелей петербуржец решил не менять маршрута, а перейти вброд "горячую реку", однако после двух прыжков угодил в промоину и рухнул в кипяток.

"По диким крикам на всю улицу я предполагаю, что он хорошо так обварился. Сначала из-за пара не было ничего видно, мы только слышали, как он кричал. Ему кто-то оказал первую помощь. Скорой не было минут 20 точно", — поведали свидетели.

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, у него диагностировали ожоги 80 процентов поверхности тела. Медики борются за его жизнь.

В конце сентября, в первый день отопительного сезона из-за прорыва трубы погибли двое 20-летних петербуржцев, вернувшиеся в затопленное кафе за своими вещами и в итоге сварившиеся заживо.