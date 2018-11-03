На натовских военных совершена "инсайдерская атака"

Один американский военнослужащий погиб и еще один был ранен в результате предполагаемой "инсайдерской атаки" в Кабуле. По сообщению миссии НАТО в Афганистане Resolute Support ("Решительная поддержка"), человек, напавший на американских военных, был служащим афганских Национальных сил обороны и безопасности.

По имеющимся данным, другие афганские военные уничтожили его на месте. Двух американских военных, подвергшихся атаке, медики эвакуировали на авиабазу в Баграме. Раненый военнослужащий проходит курс лечения, его состояние стабильно. Ведется расследование произошедшего. Имя погибшего военного будет обнародовано через 24 часа после оповещения его ближайших родственников.

Антитеррористическую военную операцию в Афганистане США начали в 2001 году, напоминает РИА Новости. Позже с санкции Совбеза ООН в Афганистане были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Антитеррористическая коалиция в Афганистане боролась против боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России). В 2014 году боевой контингент стран НАТО покинул Афганистан, с 1 января 2015 года ему на смену пришла небоевая миссия Resolute Support.