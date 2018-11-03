Россия и Куба хотят придать отношениям новую динамику

Председатель правительства России Дмитрий Медведев приветствовал председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса и кубинскую делегацию перед началом переговоров с в расширенном составе.

Как сказал Медведев, добрые российско-кубинские отношения имеют многолетнюю историю, что должно ускорить торгово-экономическое сотрудничество между странами. "У нас есть целый ряд крупных нереализованных проектов, у нас есть большие потенции, связанные с развитием", — заявил премьер-министр.

В Москве ценят, что первый визит в дальнее для Кубы зарубежье Бермудес нанес в Россию, пишет ТАСС.

В ответ председателя Госсовета Кубы сказал, что "новое руководство сохраняет преемственность наследия Фигеля и Рауля Кастро". Для Кубы Россия — стратегический союзник.

Бермудес поблагодарил российские власти за помощь в восстановлении страны после ураганов и пригласил Медведева с визитом на Кубу.