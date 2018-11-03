Стало известно, чем займется Путин в День народного единства

Стало известно, как планирует провести День народного единства президент России. О планах главы государства рассказала пресс-служба Кремля. "4 ноября Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства", — говорится в сообщении.

Российский президент возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Затем посетит выставку в "Манеже" — "Сокровища музеев России". Мероприятие проходит в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства". На этой выставке представлены почти 300 самых значимых произведений из 50 музеев России. Временной охват: от Рюриковичей до XX века.

В тот же день в Кремле пройдет торжественный приме по случаю праздника. Глава государства вручит премии за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.