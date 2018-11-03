Японец Ханю выиграл короткую программу Гран-при Финляндии

В столице Финляндии Хельсинки продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. Олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин.

Судьи оценили выступление Ханю в 106,69 балла. Юдзуру улучшил на 2,5 балла прежнее достижение, принадлежавшее другому японскому фигуристу Семы Уно. На втором месте чех Михал Бржезина – (93,31). Третий результат у китайца Цзинь Бояна (85,97).

Лучший из российских спортсменов Андре Лазукин занимает пятое место с результатом 82,54. На шестом месте Михаил Коляда — 81,76 балла.