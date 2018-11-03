Камера запечатлела взрыв на китайской фабрике фейерверков

В сети опубликованы кадры ЧП на фабрике фейерверков, произошедшего 28 октября в городе Люянь провинции Хунань на юге Китая.

На записи видно, как рабочий подкатил тележку с мешками, в которых находился порох, ко входу в цех. Через несколько мгновений произошло возгорание и практически сразу прогремел взрыв.

По данным СМИ, причиной инцидента стал разряд статического электричества.

В результате инцидента пострадали несколько человек. Сообщается, что угрозы для жизни травмированных людей нет.