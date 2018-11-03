Взорвавшиеся вещдоки едва не обрушили здание прокуратуры

Мощный взрыв прогремел днем в пятницу, 2 ноября, в здании прокуратуры в третьем по величине городе Колумбии — Кали, сообщает El Heraldo. Очевидцы сняли на видео мощный хлопок.

Первоначально местные власти посчитали инцидент в центре столицы департамента Валье-дель-Каука терактом, но позже министр обороны страны Гильермо Ботеро отнес взрыв в 15-этажной штаб-квартире прокуратуры к разряду случайностей. По последним данным, сдетонировали изъятые в ходе обысков по ряду уголовных дел взрывные устройства, которые хранились в специальном помещении. В пятницу после сортировки вещдоков в сети было зафиксировано короткое замыкание, которое, предположительно, и привело к взрыву.

В общей сложности пострадали три человека: один из них спрыгнул со второго этажа, опасаясь повторных взрывов, еще двое надышались дымом. Пожарные быстро потушили пожар в здании, а спасатели на время эвакуировали жителей соседних домов, но позже все они вернулись в свои квартиры. Информации о том, сколько вещдоков уничтожено, не поступало.