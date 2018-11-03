Германия подтвердила приверженность сделке с Ираном

Германия будет выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Это произошло в ходе телефонной беседы с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Маас добавил, что Германия ожидает конструктива от Ирана. Кроме того, вынуждена согласится с Данией, которая подозревает Тегеран в организации нападения на лидера группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза".

8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и пообещал введение новых санкций Ирану, передает ТАСС.