"Локомотив" выиграл у "Арсенала" и поднялся на второе место

Тринадцатый тур российской премьер-лиги начался в Москве, где чемпион страны "Локомотив" принимал тульский "Арсенал". Хозяева одержали победу со счетом 3:1, которая позволила им подняться на второе место.

"Локомотив" постепенно овладел преимуществом, которое на 26 минуте материализовалось в гол Бенедикта Хёведеса. Мануэл Фернандеш выполнил штрафной практически от углового флажка, а немецкий защитник головой отправил мяч в цель. Но "Арсенал" быстро пришел в себя и создал несколько опасных ситуаций у ворот хозяев. Одна из них завершилась голом Максима Беляева. Воспитанник "Локомотива" поразил ворота родной команды поле розыгрыша углового.

В перерыве тренер хозяев Юрий Семин произвел две замены. Брайан Идову был выпущен для укрепления обороны, а Гжегож Крыховяк навел порядок в средней линии. "Локомотив" снова прижал туляков к воротам. На 71 минуте Крыховяк выкатил мяч под удар Антону Миранчуку, и тот не промахнулся. А через три минуты Антон Миранчук после передачи Фернандеша забил третий мяч в ворота гостей.

"Арсенал" не смирился с поражением. Могли забить Даниил Лисовой и Зелимхан Бакаев, но прекрасно сыграл вратарь хозяев Гильерме. "Локомотив" выиграл 3:1, продлив победную серию до 5 матчей. Чемпион набрал 24 очка и вышел на второе место. У "Арсенала" осталось 14 очков. Туляки расположились на 10 месте.