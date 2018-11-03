В РПЦ прокомментировали киевско-константинопольские "конкордаты"

Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви, несмотря на громкие заголовки в СМИ на эту тему. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

Представитель Московского Патриархата попросил коллег не "придумывать то, чего и нет", добавив: "Пока здесь особо нечего комментировать". Также Легойда добавил, что "все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром (Константинопольским патриархатом) ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

Соглашение о параметрах сотрудничества Киева и Константинопольского патриархата стало итогом переговоров украинского президента Петра Порошенко и патриарха Варфоломея в Стамбуле. По мнению Порошенко, теперь Украина получит автокефальную церковь "абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви".