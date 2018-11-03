В Египте простились с расстрелянными христианами

На юге Египта простились с убитыми христианами-коптами. На церемонию в церкви Тадроса собрались родные жертв, епископы коптской церкви и официальные лица, пишет РИА Новости. Соболезнования родственникам выразил патриарх Коптской православной церкви Тавадрос II.

В пятницу боевики "Исламского государства" (запрещена в РФ) расстреляли автобус и микроавтобус с паломниками, ехавшими в монастырь Святого Самуила. Убиты семь человек и тринадцать ранены.

Семьи погибших христиан получат по 5,5 тысяч долларов. Такую финансовую компенсацию назначило египетское правительство. Также раненым будет оплачено лечение в больнице.

По сведениям МИД РФ, россияне при теракте не пострадали. Посольство России в Египте заявило о поддержке властей Египта в борьбе с терроризмом.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт осудила акт терроризма против христиан-коптов. "Мы твердо поддерживаем усилия Египта по борьбе с терроризмом и насилием против религиозных сообществ", — заявила Науэрт.