Россия приглашает талантливых ученых со всего мира

Россия открыта для обмена научным опытом и готова предложить все условия для талантливых людей со всего мира, об этом завил посол России в США Анатолий Антонов.

Выступая в субботу на открытии ежегодной конференции Российско-американской ассоциации ученых (RASA-America), Антонов отметил, что для нашей страны принципиально важно сохранить отечественный научный потенциал. "Мы нуждаемся в сохранении своих талантов", — сказал российский посол. По его словам, Россия готова приложить все силы для того, чтобы сохранить интеллектуальное богатство страны, дать раскрыться потенциалу отечественных ученых в отечественных университетах и научных центрах.

Вместе с тем, наша страна открыта для новых научных течений, нового опыта и готова к совместному научному поиску. "Мы приложим все силы, чтобы к нам приезжали талантливые люди со всего мира", — сказал Антонов, обращаясь к участникам конференции. По его данным, за последние годы возрос объем финансирование научных изысканий, увеличились инвестиции в развитие вузов. Основной акцент делается на модернизацию лабораторного оборудования.

Конференция научного сообщества RASA-America проходит в Вашингтоне. Во время мероприятия планируется обсудить вопросы международного обмена и поддержку научной молодежи. В этом году конференция посвящена 130-летию со дня рождения русского инженера и изобретателя телевидения Владимира Зворыкина.

RASA-America основано в 2008 году. Цель сообщества — сохранение, укрепление и развитие единого интеллектуального и культурного пространства русскоговорящего научного сообщества. Сообщество объединяет ученых, преподавателей, студентов, а также инноваторов и предпринимателей в области высоких технологий из бывших республик Советского Союза.