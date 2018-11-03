Гафур Рахимов будет руководить любительским боксом

В Москве проходит конгресс Международной ассоциации бокса (АИБА). Состоялись выборы президента организации. Им стал представитель Узбекистана Гафур Рахимов.

За кандидатуру 67-летнего Рахимова проголосовали 86 делегатов из 137. Для победы нужно было получить 70 голосов. Единственным соперником был Серик Конакбаев из Казахсана. Федерация бокса России поддержала кандидатуру Рахимова.

Гафур Рахимов исполнял обязанности президента АИБА с января, после отставке вице-президента Франко Фанчинелли. Еще раньше в ноябре покинул свой пост Чинг-Куо Ву, руководивший организацией с 2006 года.