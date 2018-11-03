ОАК сообщила о крушении МиГ-29М

В Египте во время тренировочного полета разбился МиГ-29М/М2, пилот успел катапультироваться.

Истребитель был поставлен Объединенной авиастроительной компанией в страну в рамках коммерческого контракта в 2018 году.

Технические специалисты из Объединенной авиастроительной компании отправляются в Египет для расследования происшествия.

МиГ-29 — советский/российский истребитель четвертого поколения, передает РИА Новости.