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Конфликт в Сирии 1 час назад
3 ноября 201817:12
Сирийские военные не дали террористам просочиться в глубь Хамы
В субботу сирийская армия не позволила боевикам из группировки "Катаиб аль-Изза" проникнуть в глубь провинции Хама, пишет ТАСС. Террористы атаковали правительственную базу в 35 км к северу от административного центра Хама, но были понесли потери. Уцелевшие террористы сбежали на север страны.
Террористы пытаются выбраться из блокированной провинции Идлиб уже несколько дней. Они применяют бесчеловечные методы, закрываясь мирными жителями как живым щитом.
Боевики из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) постоянно обстреливают гуманитарный коридор Абу-Духур, стараясь помешать выходу беженцев и боевиков, желающих сдаться в плен.
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