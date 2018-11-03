Изнасилование дознавательницы полицейскими: новые подробности

Трое полицейских обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы, которое произошло в здании отдела по вопросам миграции в ночь с понедельника на вторник. По версии следствия, мужчины пригласили девушку на застолье, а затем избили и изнасиловали.

Теперь уже бывшие полицейские (своих званий 51-летний Эдуард Матвеев, 50-летний Салават Галиев и 34-летний Павел Яромчук лишились еще в четверг, 1 ноября, "за совершение поступков, порочащих честь и достоинство") предстали перед Кировским районным судом Уфы. Им избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Напомним, ночью 30 октября в Уфе трое сотрудников полиции изнасиловали дознавателя. На данный момент главные подозреваемые — начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также руководитель отдела по миграции ОМВД Уфимского района. Следователи возбудили уголовное дело по факту группового изнасилования дознавателя отдела полиции по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера".

Жена Яромчука утверждает, что на момент совершения преступления ее муж находился дома. Однако на одежде потерпевшей обнаружены биоматериалы, принадлежащие Яромчуку.

Как выяснило следствие, в кабинет, где выпивали трое полицейских, дознавательница пришла со своей коллегой. Обе девушки симпатизировали Яромчуку и даже поссорились из-за него — дошло до рукоприкладства, сообщает "Комсомольская правда". Вторая дознавательница после ссоры за Яромчука ушла домой.

В Башкирию направлена группа сотрудников управления собственной безопасности МВД России.