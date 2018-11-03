"Спортинг" рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может продолжить работу в Португалии. В услугах российского специалиста заинтересован лиссабонский "Спортинг".

Президент "Спортинга" Фернанду Варандаш хочет видеть главным тренером клуба именно Леонида Слуцкого, сообщает РИА Новости. Для этого португальская сторона готова выплатить голландскому "Витессу" компенсацию в 500 тысяч евро за расторжение контракта со Слуцким. Самому Леониду Викторовичу предлагают договор на полтора года.

В настоящее время Слуцкий тренирует "Витесс", который идет пятым в чемпионате Голландии. "Спортинг", оставшийся без главного тренера, занимает пятое место в первенстве Португалии.