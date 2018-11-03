Артур Далалоян выиграл серебро в опорном прыжке

В Катаре близится к завершению чемпионат мира по спортивной гимнастике. Разыгрываются медали в отдельных видах. Абсолютный чемпион мира Артур Далалоян стал серебряным призером в опорном прыжке.

Судьи оценили выступление Артура в 14,883 балла по итогам двух прыжков. Наш гимнаст стал серебряным призером. Золото досталось Ли Се Хвану из КНДР, набравшему 14,933 балла. Бронзовую награду выиграл японец Кэндзо Сираи (14,675). На пятом месте еще один россиянин Никита Нагорный — 14,650 балла.

Эта медаль стала четвертой для Артура Далаояна, завоеванной на нынешнем чемпионате мира. Ранее 22-летний спортсмен стал чемпионом в личном многоборье и вольных упражнениях, а также занял второе место в командных соревнованиях.