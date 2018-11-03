Климкин заявил, что РПЦ будет лучше без Украины

Украина, оставив русское православие, сделала лучше для него же, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

Сама же Украина вернется к мировому православию.

В субботу украинский лидер Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей договорились о взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом и скрепили свою договоренность соответствующим документом.

По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, эти договоренности не означают создания Украинской церкви.

Однако киевские власти хотят до 2019 года получить томос об автокефалии от Константинополя.