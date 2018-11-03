Фигуристы Забияко и Энберт выиграли этап Гран-при

В столице Финляндии продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар победил российский дуэт Наталья Забияко – Александр Энберт

Судьи оценили произвольную программу Натальи и Александра в 130,92 балла. В сумме наши фигуристы набрали 198,51 балла и заняли первое место. Это первая победа Забияко и Энберта на этапах Гран-при.

На втором месте итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (185,77). Бронзовые награды завоевали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (185,61).