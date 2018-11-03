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3 ноября 201817:41

Теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира в Париже

EPA

В Париже продолжается теннисный турнир АТП категории "Мастерс" с призовым фондом 4,8 миллионов долларов. Россиянин Карен Хачанов пробился в финал соревнований.

В полуфинале Карен победил в двух сетах австрийца Доминика Тима 6:4, ::1. Поединок продолжался 1 час 12 минут.

Соперник Хачанова определится в поединке между швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джорджевичем. Финал турнира пройдет в воскресенье.

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