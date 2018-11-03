Найдены останки неизвестных динозавров

Испанские и аргентинские ученые обнаружили в Аргентине кости неизвестного динозавра. Открытие произошло в аргентинской провинции Неукен, что нетипично: во времена динозавров на месте провинции была пустыня.

Динозавр, относящийся к группе зауроподов (травоядные, с длинными носами и хвостами, передвигались на четырех конечностях), получил название Lavocatisaurus agrioensis.

Кости принадлежат взрослой особи 12 метров в длину и двум молодым особям размером 6-7 метров.

Ученые вместе с основным автором исследования из испанского Университета Сарагосы Хосе Игнасио Канудо опубликовали статью в Acta Palaeontologica Polonica (научный палеонтологический журнал), передает РИА Новости.