Теракт в Архангельске: московский подросток не признался в изготовлении бомб

Задержанный по подозрению в изготовлении взрывного устройства московский подросток не признает свою вину. Ранее сообщалось, что в Москве задержан 14-летний ученик одной из столичных школ, подозреваемый в изготовлении самодельного взрывного устройства. Следствие вышло на него после изучения переписки несовершеннолетнего, устроившего взрыв в управлении ФСБ по Архангельской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 222.1. ("Незаконные приобретение, передача, … взрывчатых веществ") и ч. 3 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") УК РФ.

Пресненский суд Москвы в субботу, 3 ноября, продлил задержанному срок содержания под стражей на 72 часа, до вторника.

"Вину в инкриминируемых преступлениях он не признает", — сказал собеседник ТАСС в силовых структурах.