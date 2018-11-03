Гимнаст Далалоян взял бронзу в упражнениях на брусьях

В Катере продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россиянин Артур Далалоян пополнил свою коллекцию наград, завоевав бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях.

Артур получил оценку 15,366 балла, что принесло ему бронзовую медаль. Чемпионом стал китаец китаец Цзоу Цзинъюань (16,433). Серебряную медаль завоевал украинский гимнаст Олег Верняев (15,591).

Артур Далалоян собрал полную коллекцию наград нынешнего чемпионата мира. Он стал чемпионом в многоборье и победил в вольных упражнениях. Также Артур занял второе место в опорном прыжке и завоевал серебро в командном турнире.