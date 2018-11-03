"Динамо" и ЦСКА обошлись без забитых мячей

Субботнюю программу тринадцатого тура продолжил матч в подмосковных Химках, где встречались московские "Динамо" и ЦСКА. Встреча старых соперников завершилась с тем же счетом, что и началась — 0:0.

В первом тайме предпочтительнее выглядели армейцы, которые нанесли несколько опасных ударов по воротам Антона Шунина. Но динамовский вратарь действовал надежно. У номинальных хозяев опасно бил Жоаозиньо, но Игорь Акинфеев отвел угрозу.

После перерыва игра стала равной. Более того, динамовцы действовали чуточку острее. Но на 80 минуте бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Константина Рауша. Однако ЦСКА не извлек выгоды из численного преимущество, более того Федор Черных мог принести "Динамо" победу, но промахнулся с линии вратарской площадки. В итоге ничья 0:0.

ЦСКА набрал 20 очков и занимает пятое место. У "Динамо" 15 очков и десятая позиция.