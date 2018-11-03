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Конфликт в Сирии 26 минут назад
Российские "Тигры" сберегли гуманитарную колонну в Сирии
В Сирии военная полиция России по просьбе ООН обеспечила безопасность гуманитарной колонны, которая доставила продукты и лекарства из Дамаска в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" — тот самый, что находится вблизи американской базы в Эт-Танфе.
Инструктаж провели накануне. Тогда же и определились с маршрутом. Командир батальона военной полиции Минобороны РФ Ахмет Абумуталибов раскрывает детали.
Два российских "Тигра" — во главе колонны. В середине — бронемашина "Тайфун". Третий "Тигр" идет последним.
До зоны безопасности — 150 километров. С авиабазы Хмеймим поднимаются вертолеты, которые также участвуют в операции.
В течение всего маршрута колонне будет обеспечено прикрытие с воздуха. Территория на многие километры по обеим сторонам дороги – под прикрытием боевых летчиков.
Российская военная полиция завершит свою миссию у зоны безопасности. Дальше — до лагеря "Эр-Рукбан" — еще 50 километров. Уже по территории, которую контролируют американские военные. Именно из-за угроз нападения на конвой там миссия не состоялась еще 27 октября.
К российским военным просьба сопроводить гуманитарный конвой поступила из аппарата старшего советника ООН по безопасности в Сирии, рассказал руководитель Российского центра по примирению генерал Владимир Савченко.
"Мы со своей стороны выполнили все задачи, которые обеспечивали бы безопасность гуманитарного конвоя. Он загружен продуктами питания, продовольственными товарами, медикаментами, предметами первой необходимости. Это то, что сейчас требуется для жителей лагеря "Эр-Рукбан", — отметил Савченко.
Бронемашины российской военной полиции и грузовики с гуманитарным грузом ООН разделяются за полтора километра до зоны безопасности американской базы. Дорога в сопровождении наших военных прошла без происшествий. За безопасность оставшейся четверти пути несут ответственность американцы. Такое вот сотрудничество в военно-гуманитарной сфере.
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