Огненный гриб: мощный взрыв прогремел в доме под Петрозаводском

Пожар в хозяйственной постройке в селе Шуя под Петрозаводском привел к взрыву отопительного котла, волной от которого выбило стекла в домах на расстоянии ста метров. Очевидцы сняли на видео огненный гриб.

ЧП произошло около часа дня в субботу, 3 ноября, на Полевой улице, где вспыхнул хозблок.

"Газовое отопление было проведено только на прошлой неделе, вот оно и взорвалось", — отметили местные жители.

На кадрах видно огненное облако, поднявшееся после взрыва на несколько десятков метров. В результате мощного хлопка огонь перебросился на большой жилой дом и баню, которые в итоге практически полностью выгорели.

"Мой дом находится примерно в 700 метрах от места взрыва. Думал, окна вылетят. Куски металла перелетели через реку к школе, это метров 400", — рассказал местный житель.

Очевидцы сообщают о получившем травмы пожарном, который лежал у берега реки, однако республиканском управлении МЧС информацию о пострадавших опровергли.

"Ни пострадавших, ни погибших нет. Ни среди гражданских лиц, ни среди спасателей", — отметили в ведомстве.