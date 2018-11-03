Ту-142 пролетел рядом с американским флагманом — участником "Единого трезубца"

Российский самолет пролетел над флагманским кораблем ВМС США во время учений НАТО.

Самолет Ту-142МК "Александр Можайский" в пятницу пролетел на низкой высоте над штабным корабля Mount Whitney, с которого осуществляется руководство учениями НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец-2018") в Норвегии, сообщается в официальном Twitter учений.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для "идентификации неопознанной цели" над Норвежским и Северным морями. Позднее в воздух по тревоге были подняты и два истребителя дежурных сил французских ВВС.

Накануне, 27 и 31 октября, истребители британских ВВС также поднимались по тревоге для встречи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполнявших полет над Норвежским морем. Полеты осуществлялись вблизи района учений НАТО.

Дальний противолодочный самолет ВМФ России Ту-142МК применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок атомного ракетного базирования.

Учения Trident Juncture 2018, которые проходят сейчас на севере Европы, — крупнейшие со времен холодной войны натовские учения. Маневры продлятся до 7 ноября на территории Норвегии, в районах Северной Атлантики, на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. В учениях принимают участие порядка 50 тысяч военнослужащих, а также 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники. В мероприятии принимают участие все 29 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия.