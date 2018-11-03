Названа причина крушения МиГ-29М

Египетская армия прокомментировала крушение МиГ-29М. По официальной информации, самолет разбился из-за неполадок в системе управления.

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации помогут своим коллегам из АРЕ разобраться в случившемся.

Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета. Пилот катапультировался и выжил, напоминает РИА Новости.