Экс-главу Апелляционного суда Крыма задержали за госизмену

На Украине задержан бывший глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Из сообщения следует, что Чернобук находился в розыске по подозрению в государственной измене. В ближайшее время экс-судье будет избрана мера пресечения.

Чернобук занимал должность руководителя Апелляционного суда Крыма до марта 2014 года. Затем он перешел на аналогичную должность в Днепропетровскую область, где проработал до осени 2016 года.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что вина Чернобука, в частности, состоит в том, что бывший судья помогал крымским судам изменить схему работы в соответствии с российским законодательством.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс уточнил, что Чернобук мог "попасть под раздачу" из-за намерения киевских властей преследовать всех, кто способствовал вхождению Крыма в состав России, несмотря на то, что после проведения референдума Чернобук покинул Крым и переехал на Украину.

"Киевские власти поставили цель преследовать всех, кто способствовал проведению референдума и вхождению Крыма в состав России", — приводит РИА Новости слова парламентария.