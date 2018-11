Болдуин говорит, что никого не бил на парковке

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что на парковке не дрался, обратные утверждения ложь.

Он не имеет обыкновения комментировать соответствующие заявления, написал Болдуин твит, но сейчас слишком стало популярным навешивать на человека ярлыки и дискредитировать его.

1- Normally, I would not comment on something as egregiously misstated as today’s story.

However, the assertion that I punched anyone over a parking spot is false.

I wanted to go on the record stating as much.

I realize that it has become a sport to tag people w as many negative