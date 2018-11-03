Киев позвал в Донбасс турецких миротворцев

Украина рассчитывает на помощь Турции по вопросу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня, который проходил в субботу в Стамбуле.

"Мы доверяем Турции и будем рады, если она примет участие в восстановлении мира на Донбассе", — сказал украинский президент. Он также добавил, что вскоре озвучит свои предложения турецкому лидеру по активизации диалога по этой теме. В частности, речь пойдет о размещении в Донбассе миротворцев в соответствии с мандатом ООН.

Также Порошенко назвал Турцию "одним из ключевых партнеров Украины на внешней арене". Помимо помощи в размещении миротворцев в Донбассе, Порошенко надеется на содействие Турции и по вопросу Азовского моря.

Лидер Турции Тайип Эрдоган высказался за дипломатический путь решения конфликта на востоке Украины и заявил, что Анкара поддерживает независимость и суверенитет Украины и будет охранять права и интересы крымских татар.