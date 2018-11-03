КХЛ. "Ак Барс" проиграл "Нефтехимику" по буллитам

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно пять встреч. Наиболее упорной оказалась встреча в Нижнекамске, где играли соседи – "Нефтехимик" и казанский "Ак Барс". Для выявления победителей пришлось прибегнуть к серии буллитов, которые лучше выполнили хозяева площадки.

Два представителя Татарстана не смогли выявить победителя в игровое время. "Ак Барс" выигрывал 2:0 после бросков Артема Ярулина и Владимира Ткачева. Но "Нефтехимик" сумел отыграться благодаря голам Юусо Пустинана и Павла Здунова. Основное время завершилось вничью 2:2. Дополнительные пять минуте не принесли успеха ни одной из сторон. В серии буллитов преуспели хоккеисты "Нефтехимика".

Омский "Авангард", принимающий соперников в Балашихе, принимал "Адмирал" из Владивостока. Фундамент победы сибиряков был заложен в первом периоде благодаря голам Кирилла Семенова и Максима Березина. В середине второй 20-минутки Илья Михеев в третий раз поразил ворота приморцев. Шайба нападающего "Адмиралла" Константина Глазачева не появляла на исход встречи. "Авангард" победил 3:1.

"Торпедо" у себя в Нижнем Новгороде было сильнее уфимского "Салавата Юлаева". К 10 минуте волжане вели 2:0 после бросков Михаила Варнакова и Дениса Паршина. Владимир Жарков один гол отыграл. Счет 2:1 держался вплоть до 54 минуты, пока Денис Паршин не забросил третью шайбу в ворота уфимцев и подвел итог – 3:1 в пользу "Торпедо". Нижегородцы впервые с 2014 года смогли победить "Салават Юлаев".

Пекинский "Куньлунь" в Подольске выиграл у "Витязя" 2:1. Гости повели в счете во втором периоде после броска Брэндона Ила, который использовал численное преимущество. Но подмосковный клуб ответил голом Александра Никулина. В третьем периоде новичок "Куньлуня" Войтек Вольский забросил вторую шайбу, которая оказалась победной.

Минское "Динамо" на своем льду проигрывало астанинскому "Барысу" 0:3. Еще в первом периоде Роман Старченко, Никита Михайлис и Андрес Петтерсоон забросили по шайбе. Но в тртьем периоде минчане едва не спасли игру, — Илья Дроздов и Куинтон Хауден сократили отставание до минимума.