Гигантский столб пламени: под Рязанью прорвало газопровод

В Рязанской области прорвало магистральный газопровод, образовался гигантский столб пламени. Спасатели пытаются справиться с огнем, передает "Россия 24".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, высота огненного столба – 15 метров. Трава вокруг места прорыва потушена. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.