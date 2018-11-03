Жертвами удара западной коалиции стали 15 мирных сирийцев

Минимум пятнадцать сирийцев погибли при авиаударе по городу Хаджин (Дейр-эз-Зор). Большинство погибших – женщины и дети.

Удар был нанесен коалицией во главе с США.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. Сирийские власти взывают к ООН, чтобы прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии.

Пентагон не сообщает, какие конкретно боеприпасы используются, но уверяет, что они соответствуют международным требованиям.

С 2014 года США с союзниками проводят операцию против ИГИЛа (запрещено в РФ), причем Сирия на эту операцию на своей территории согласия не давала, передает РИА Новости.