"Реал" одержал победу в первом матче после отставки Лопетеги

Мадридский "Реал" одержал победу в первом матче после отставки испанского специалиста Хулена Лопетеги. В стартовом поединке под руководством Сантьяго Солари "Королевский клуб" на домашнем стадионе обыграл "Вальядолид" – 2:0.

На протяжении большей части матча "сливочные" не могли взломать защиту гостей. Судьба матча была решена в заключительные 10 минут, когда футболисты "Реала" все-таки смогли вырвать победу: сначала на 83-й минуте защитник "Вальядолида" Кико после рикошета поразил свои ворота, а спустя пять минут Серхио Рамос удвоил счет с пенальти и установил окончательный счет.

Победа позволила прервать пятиматчевую серию неудач. Теперь "Реал" набрал 17 очков, благодаря чему поднялся на шестое место в турнирной таблице испанской Примеры.