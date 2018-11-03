Школьников, жестоко избивших сверстника, поместили в "Водник"

Два школьника, жестоко избивших сверстника в Москве, будут содержаться в СИЗО № 5.

В следственный изолятор для несовершеннолетних, известный как "Водник", подростки переведены из изолятора временного содержания по Юго-Западному административному округу. Подростки содержатся в карантине раздельно друг от друга, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Ранее сообщалось, что два школьника жестоко избили сверстника из-за конфликта в соцсети. 14-летние восьмиклассники заключены под стражу 27 октября. Им инкриминируется ч. 2 ст. 30 УК РФ ("Покушение на убийство"). Ученику той же школы, 15-летнему девятикласснику, задержанные нанесли множественные удары по голове и спине в жизненно важные органы. Потерпевший находится в больнице.

После карантина подростков переведут в общие камеры. По словам представителей ОНК, навестивших подростков в СИЗО, они раскаиваются в содеянном. В частности, сразу после инцидента они написали извинения в соцсети и попросили прощения у потерпевшего. Известно, что воспитывались задержанные в неполных семьях, однако в школе характеризуются положительно.

На сайте исправительного учреждения сообщается, что первые несовершеннолетние стали помещаться в этот следственный изолятор в 1996 году. Сейчас это единственное учреждение Москвы, в котором содержатся несовершеннолетние подсудимые и подозреваемые. На территории "Водника" находится общеобразовательная школа, в которой арестованные школьники смогут продолжить обучение после карантина. Однако учиться они будут в разных классах.

Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.