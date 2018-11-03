Алина Загитова победила на третьем этапе Гран-при

Россиянка Алина Загитова одержала уверенную победу на проходящем в Хельсинки этапе Гран-при по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка по итогам произвольной программы получила от судей 146,39 балла.

Загитова лидировала на этапе и после короткой программы, в которой она заработала 68,90 балла. Таким образом, 16-летняя россиянка по сумме двух прокатов набрала 215,29 балла. Отметим, что фигуристка откатала свою произвольную программу без видимых ошибок.

Следом за Загитовой на пьедестале расположилась еще одна представительница российского фигурного катания – Станислава Константинова, результат которой по итогам этапа составил 197,57 балла. Третье место заняла японская фигуристка Каори Сакамото (197,42).