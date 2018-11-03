Российские гимнасты стали третьими в медальном зачете чемпионата мира

Сборная России по спортивной гимнастике заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира, который проходил в Дохе. Российские гимнасты завоевали на мировом первенстве семь медалей: две золотые, три серебряные и две бронзовые.

Отметим, что огромный вклад в успех сборной России внес Артур Далалоян, который завоевал оба золота, и по одному серебру с бронзой. Также два серебра принесли в копилку России мужской и женский коллективы в командном многоборье. Еще одну бронзу России принес Никита Нагорный, который показал третий результат в индивидуальном многоборье.

Первое место в медальном зачете заняла команда США, выигравшая четыре золота, два серебра и три бронзы. Вторыми стали спортсмены из Китая, в активе которых четыре медали высшего достоинства, одна серебряная медаль и одна бронзовая.