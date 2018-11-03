В результате аварии на газопроводе в Рязанской области никто не пострадал

В результате аварии на газопроводе "Средняя Азия — Центр-III" в Рязанской области никто не пострадал, сообщили в компания "Газпром трансгаз Москва", которой принадлежит трубопровод.

"Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении. В компании уточняют, что в данный момент газоснабжение потребителей обеспечивается по параллельным газопроводам.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу в районе села Унгор Путятинского района Рязанской области произошла авария на газопроводе. Повреждение подземной трубы с последующим возгоранием произошло на 1843-м километре газопровода.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. Следователи устанавливают причины возгорания.