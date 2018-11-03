Сицилию и Сардинию затопило

На итальянских островах Сицилия и Сардиния объявлен красный — наивысший — уровень опасности, передает канал "Россия 24".

От удара молнии погибли два человека. Общее число жертв стихии достигло 20 человек. Из-за проливных дождей сразу в нескольких городах сошли оползни.

Многие трассы и железнодорожные пути размыло. В регионах большие трудности с электро- и водоснабжением. Власти оценивают ущерб болeе чем в миллиард евро.