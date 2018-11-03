Джокович станет соперником Хачанова в финале Masters

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в финал престижного теннисного турнира серии Masters, который проходит в Париже. В полуфинальном поединке сербский теннисист одержал победу над третьим номером мирового рейтинга Роджером Федерером.

Матч между лидерами мирового тенниса выдался упорным. Первая партия завершилась в пользу серба лишь на тай-брейке – 7:6 (8:6). Однако во втором сете Федерер со счетом 7:5 взял верх. В заключительной партии теннисисты вновь довели дело до тай-брейка и вновь победу в сете – 7:6 (7:3), а вместе с ним и в матче одержал Джокович.

За титул чемпиона турнира серб поспорит с российским теннисистом Кареном Хачановым, который накануне в своем полуфинале обыграл австрийца Доминика Тима. Финал состоится в воскресенье, четвертого ноября.