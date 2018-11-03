"Локомотив" нанес "сухое" поражение "Словану"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завешался матчем в Братиславе, где местный "Слован" принимал ярославский "Локомотив". Гости одержали победу со счетом 3:0.

Подопечные Дмитрия Квартального смогли добиться победы буквально за 20 секунд – в концовке второго периода железнодорожники Андрей Локтионов и Степан Санников забросили по шайбе, которые предопределили исход встречи. На 51-й минуте Даниил Альпаков забросил и третью шайбу, поставив точку в игре.

Благодаря этой победе ярославцы набрали 34 балла и занимают в турнирной таблице Западной конференции четвертую строчку. "Слован" же с 20-ю очками располагается на десятой позиции Запада.

Напомним, что ранее в КХЛ были зафиксированы следующие результаты: "Авангард" – "Адмирал" (3:1), "Торпедо" – "Салават Юлаев" (3:1), "Динамо-Минск" – "Барыс" (2:3), "Нефтехимик" – "Ак Барс" (3:2, Б), "Витязь" – "Куньлуь Ред Стар" (1:2).