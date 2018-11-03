Россияне Степанова и Букин выиграли Гран-при в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин стали победителями этапа Гран-при в Хельсинки. По итогам проката произвольной программы россияне получили от судей 121,91 балла, что на 0,48 балла меньше мирового рекорда.

Этот результат поспособствовал победе на этапе – после двух программ Степанова и Букин в общей сложности набрали 200,09 балла, которые позволили им опередить своих конкурентов. На втором месте расположился итальянский тандем Шарлен Гуинар и Марко Фабри (196,29), третьими стали спортсмены из США – Лоррейн Макнамара и Куин Карпентер (176,66).

Отметим, что для Степановой и Букина эта победа стала первой на этапах Гран-при. Ранее их лучшим результатом было третье место.