"Арсенал" вырвал ничью в матче с "Ливерпулем"

На туманном Альбионе состоялся центральный матч чемпионата Англии по футболу, в котором "Арсенал" принимал на своем поле "Ливерпуль". Команды не смогли выявить победителя, завершив поединок ничейными 1:1.

Счет был открыт на 61-й минуте после того, как капитан мерсисайдцев Джеймс Милнер оказался первым на добивании и поразил пустой угол ворот "канониров". Однако подопечные Уная Эмери не спасовали перед соперником и нашли возможность сравнять счет. На 82-й минуте француз Александр Ляказетт обводящим ударом забил ответный гол.

Ничья вывела "Ливерпуль" на первую строчку английской премьер-лиги. После 11 туров в активе "красных" 27 баллов, однако занимающий второе место "Манчестер Сити" имеет 26 очков и матч в запасе. "Арсенал" же набрал 23 балла, благодаря которым располагается на четвертой позиции в таблице.