Пожар на газопроводе в Рязанской области прекратился

Пожар на газопроводе "Средняя Азия – Центр III" в районе села Унгор Путятинского района Рязанской области прекратился. Об этом СМИ сообщили представители ГУ МЧС России по региону.

Как уточняется, газ на аварийном участке (1816-1865 км) выгорел, пламени больше не видно.

Сотрудники аварийных служб начинают восстановительные работы, передает агентство "Интерфакс".

В связи с аварией работа газораспределительной станции "Унгор" была остановлена, в результате без топлива остались 75 абонентов.